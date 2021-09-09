نتيجة تحويل المدارس التجريبية 2021: متاح حتى 15 أغسطس

مع قرب العام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، يبحث الكثير من أولياء الأمور علي مؤشر البحث جوجل، نتيجة تحويل المدارس التجريبية 2021، والتي بدأت يوليو الماضي واستمرت حتى 15 أغسطس الماضي الكترونياً على المواقع الرسمية للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.

نتيجة تحويل المدارس التجريبية 2021.. إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يومًا

أكّدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنَّه تمّ إعلان نتيجة تحويل المدارس التجريبية 2021، لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، في عدد من الإدارات التعليمية صباح اليوم الخميس، وسوف تعلن باقي الإدارات تباعاً، وعلى ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل المدارس التجريبية خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

وقالت مديرية الجيزة، إنَّه على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التى تطلبها المدرسة، يمنع منعًا باتًا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى في أثناء التقدم للمدرسة، اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

نتيجة تحويل المدارس التجريبية 2021.. الأوراق المطلوبة بعد إعلان النتيجة

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بعض الأوراق المطلوبة من الطلاب بعد إعلان نتيجة تحويل المدارس التجريبية 2021 لجميع المراحل التعليمية كالتالي:

** المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

** المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

** المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).