نقابة الموسيقيين تؤكد: لا يحق لحسن شاكوش الظهور في التليفزيون

تسبب عازف الإيقاع أشرف الجيوشي في إحداث ضجة حول مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الموقوف من نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر لأجل غير مسمى ومنعه عن الغناء، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وتأكيده أن «شاكوش» يسعى لتكوين فرقة غنائية ويتواصل مع بعض العازفين، من أجل الظهور في أحد البرامج التليفزيونية.

عازف إيقاع: حسن شاكوش يشكّل فرقة غنائية للظهور معها في أحد البرامج

عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية أكدوا في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار إيقاف حسن شاكوش ينطبق كذلك على ظهوره في البرامج ومحاولته الغناء بأي شكل.

وقال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن أي محاولات لمطرب المهرجانات حسن شاكوش للغناء سواء داخل برنامج تليفزيوني أو خارجه، تعد مخالفة صريحة، لأنه ليس عضوًا بالنقابة ولا يحمل تصريحًا بذلك.

وفيما يخص تظلم حسن شاكوش على قرار إيقافه لأجل غير مسمى، قال مستشار نقابة الموسيقيين، إن من حقه التظلم، ولكن القرار في النهاية بيد مجلس النقابة الذي يجتمع ويحدد موقفه، مشيرًا إلى أن تصالح «شاكوش» ورضا البحراوي بعد أزمتهما الأخيرة في الساحل الشمالي، لن تؤثر في القرار، خصوصًا أن مطرب المهرجانات أهان أعضاء شعبة الإيقاع، وتلفّظ بألفاظ وأتى بأفعال خارجة عن القيم، وجعل الجمهور يردد خلفه ما يقوله بطريقة غير لائقة.

أعضاء بنقابة الموسيقيين: لا يحق لـ حسن شاكوش الغناء في البرامج

وقال خالد بيومي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن قرار إيقاف حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، يتم إرساله للقنوات التليفزيونية لعدم مخالفة ذلك ومنع استضافته.

ورأى أن حسن شاكوش سيكون لديه قدر كبير من الحكمة لعدم مخالفة قرار النقابة، التي انصاع لها وأبدى احترامه لـ«الموسيقيين» مشككًا في محاولة ظهور «شاكوش» على الفضائيات وتحدى النقابة.

وعن ظهور حسن شاكوش على السوشيال ميديا وموقع «يوتيوب» وقيامه بالغناء، قال خالد بيومي، إن قرار نقابة الموسيقيين لا يُلزم مثل هذه المنصات.

فيما رفض طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، استباق الأحداث في حال ظهور حسن شاكوش، في أحد البرامج مستعينًا بفرقة للغناء، وتأكيده أن حال حدوث ذلك سيكون للنقابة موقفًا وقتها.