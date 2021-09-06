سعيد الأرتيست عن حسن شاكوش: «كان يسعى لإفساد الفن»

حرص سعيد الأرتيست، عازف الإيقاع، على توجيه الشكر إلى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وكذلك أعضاء مجلس النقابة كافة، وذلك بعد إلغاء تصريح الغناء لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على خلفية أزمته الأخيرة مع الفنان رضا البحراوي.

وقال سعيد الأرتيست، في مقطع فيديو له، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا بعد منع حسن شاكوش من الغناء: «عازفين الإيقاع أخدوا حقهم كامل بهذا القرار، شكرًا هاني شاكر وأعضاء المجلس أنهم خدوا موقف ضد حسن شاكوش وميغنيش تاني خالص».

وقال عازف الإيقاع سعيد الأرتيست «أي موسيقي يشوف حسن شاكوش في أي حفلة أو فرح، يصوره ويبعت لي صورته، عشان نبعتها النقابة فورًا وتتخذ إجراءات ضده»، متابعًا «بطمنكم مفيش حسن شاكوش تاني، ده كان عاوز يبوظ الفن، ممنوع حسن شاكوش يغني تاني، يشوف له شغلانة تاني».

وأوضح أنّ حسن شاكوش كان عضوًا منتسبًا في نقابة الموسيقيين وليس عضوًا عاملًا، لذلك تقرر إلغاء تصريح الغناء له وليس شطبه، قائلًا: «كان هيتشطب لو عضو عامل».

وكان حسن شاكوش، قد أبدى اعتذاره، لعازفي الإيقاع، على الفيديو المتداول له، الذي قال فيه إن «الطبالين بنتهم بتطلع رقاصة»، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد الإساءة وقدم اعتذارا لهم عما حدث، متابعًا أنّ هذه أول مرة يخطئ فيها في حق زميل له، طالبا تقبل اعتذاره.