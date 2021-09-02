«بينا عيش وملح».. رضا البحراوي وحسن شاكوش يعقدان جلسة صلح «فيديو»

عقد الفنان الشعبي رضا البحراوي، ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش جلسة صلح بعد الأزمة التي وقعت بينهما خلال الأيام الماضية في الساحل الشمالي.

حسن شاكوش: مفيش بينا مشاكل إحنا أخوات

بث كلا من حسن شاكوش ورضا البحراوي فيديو عبر صفحاتهم الرسمية بموقع الفسبوك، قال فيه شاكوش: «مفيش مشاكل، وده سوء تفاهم، واحنا دلوقتي 100 فل وعشرة وبتنأسف لكل جمهورنا، لأي لفظ خارج».

رضا البحراوي: بتأسف لنقابة الموسيقيين

أما رضا فقال: «أنا بتأسف للجمهور، حسن شاكوش اخويا وحبيبي، بتأسف لنقابة المهن الموسيقية، لفنان هاني شاكر، واحنا أسفين، وشطان دخل بينا»

وقال حسن شاكوش: «وإحنا طبعا بنتأسف لنقابة المهن الموسيقية وللاستاذ هاني شاكر وبنقول لهم حقكم علينا والحمد لله أنا ورضا البحراوي إخوات وبنتأسف لجمهور مصر كله اللي بيحبوا رضا البحراوي وحسن شاكوشـ وبنقول لهم الفترة الجاية باذن الله هتشوفوا حاجات كويسة من النجم رضا البحراوي اللي الجمهور كله بيحبه وأنا بحب رضا وأخواياـ وكلنا مع بعض عيش وملح ولو فيه أي سوء تفاهم بنقول حقكم علينا وبنقول للنقابة حقكم علينا لأي لفظ خرج مني او من رضا بدون وعي وانتظرونا في النقابة التصالح هيتم وانا ورضا اخوات ولازم نقدر اخواتنا وحبايبنا وقدوتنا في نقابة المهن الموسيقة والتصالح الحقيقي هيكون في نقابة المهن الموسيقية⁠».

المشكلة بدأت حين تواجد المطربان سويا في الساحل الشمالي، وطلب مغني المهرجانات من الفرقة الموسيقية للمطرب الشعبي النزول من على خشبة المسرح، حتى ينهي فقرته الفنية، وعقب رحيله من الحفل صعد «البحراوي» للمسرح ووجه رسالة شديدة اللهجة له من على خشبة المسرح قائلا: «هو شاكوش فين؟.. هرب؟».