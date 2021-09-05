تفاصيل إيقاف رضا البحراوي شهرين وإلغاء تصريح شاكوش

عقدت نقابة المهن الموسيقية، اليوم، اجتماعا للتحقيق مع حسن شاكوش، ورضا البحراوي، إثر خلافهما المتداول علي السوشيال ميديا، الذي تناول سب وقذف بعضهما البعض، وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها، لم يعتدها الفن المصري.

التحقيق مع شاكوش

وووفق بيان صادر عن النقابة، فقد تناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش، وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة، والتقليل من أعضائها أمام الجمهور على خشبة المسرح، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة على أعضاء جمعيتها العموية، ولم يقبله أعضاء المجلس، والفنان هاني شاكر على شعبة الإيقاع، التي كانت ومازالت عماد الموسيقي العربية، وأن الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقى.

سحب ترخيص الغناء

وانتهى التحقيق إلى سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا، بدون مدة محددة وإيقاف رضا البحراوي شهرا يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين، مع تحمله أجر فرقته الموسيقية، خلال مدة الإيقاف ومنع الغناء على فلاشة أو أي مسجل صوتي، ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين.

وشدد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية على الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.