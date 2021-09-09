افتتاح قسم جراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام بـ15 مليون جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قبل قليل، قسم جراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، لأول مرة بمستشفيات الصحة في المحافظة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى القلب.

قسم جراحة القلب الجديد

تفقد المحافظ ومرافقوه قسم جراحة القلب الجديد، الذي يضم وحدة عناية مركزة لحالات ما بعد عمليات القلب المفتوح، بقوة 5 أسرة مزودة بأجهزة التنفس الصناعي، وجناح العمليات المجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويضم جهاز القلب المفتوح، ومضخة البالون الأورطى، وجهاز التخدير، ووحدة تعقيم، بالإضافة إلى صيدلية لقسم القلب، وغرف للأطباء، وغرف للتمريض، وأكد جاهزية القسم الجديد لاستقبال المرضى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالقلب، متمنياً للمرضى الشفاء العاجل.

تطوير قطاع الصحة

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تسهم في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، إيماناً بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبا المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد نور الدين، مدير مستشفي الزقازيق العام، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثاني الزقازيق، وعدد من أطباء المستشفى، وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.