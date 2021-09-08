مستجدات أعمال حياة كريمة في الشرقية وأسوان (صور)

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع «فيس بوك»، عن إجراء مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية، قافلة طبية للعيون بعنوان «عنيك في عنينا» لمكافحة العمى، وذلك بقرية منشأة بشارة بمركز الحسينية من قبل مؤسسة صناع الخير ومؤسسة حياة كريمة.

وقدمت القافلة الخدمة لـ 520 مواطنا، وجرى التحويل لـ 105 عمليات، وصرف 2015 نظارة بالمجان وصرف علاج لـ 305 حالات مجاناً، وتواجد بالقافلة أ/ سعيد عباس، منسق المحافظة، أ/آية اسماعيل، منسق مركز الحسينية، د/ أسامة عبدالقادر، منسق ميداني بالمؤسسة، وشارك في التنظيم متطوعين من الأهالي بقرية منشاة بشارة.

تفقد أعمال شبكات الصرف الصحي بالطوناب

وفي إطار المتابعة الميدانية لأنشطة ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أجرى منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بأسوان دكتور محمد صلاح ومنسق «حياة كريمة» بمركز إدفو علاء الدين حسين، وعدد من رؤساء القرى والتنفيذيين زيارة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز أدفو.

بدأت القافلة بزيارة مدرسة السراج في قرية الطوناب، حيث جار العمل بأعمال الإحلال الكلي للمدرسة، كما جرى تفقد أعمال شبكات الصرف الصحي بالطوناب.

وتفقدت القافلة مكتب بريد الطوناب التي جرى الانتهاء من تطويرها وتم العمل بها، كما تم تفقد موقع مجمع الخدمات الحكومية والجاري العمل فيها، كما جرى تفقد أعمال تطوير مركز شباب الطوناب.

جولة تفقدية بمشروعات قرية الرديسية بحري

وذكر الحساب الرسمي لـ «حياة كريمة» على فيس بوك: «جرى تفقد عدد من المشروعات بقرية الرديسية بحري ومنها محطة المعالجة بالرديسية بحرى حيث جار العمل بها، كما تم زيارة أعمال الإنشاء بمركز شباب خور الزق وزيارة أعمال إنشاء مركز الخدمات الحكومية الرديسية بحري بقرية العدوة، وبقرية الكلح شرق تم تفقد أعمال مركز شباب الشيخ وتم زيارة مدرسة الكلح شرق تعليم أساسي، حيث جار الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بها، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية».