محافظ الشرقية يعلن تخريج أول دفعة بمركز علوم الحاسب الآلي

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، الانتهاء من تخريج أول دفعة من مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا بديوان عام المحافظة، من الذين اجتازوا دورة (إعداد مدربين TOT)، حيث تضمنت الدفعة متدربين من مركز تدريب علوم الحاسب الآلي التابع للديوان العام ومركز فاقوس، ومكتبة مصر العامة، والبوابة الإلكترونية بالمحافظة، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز معلومات مدينة أبو كبير، وقد حصل المتدربون على شهادات الدورة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية يوم 2 سبتمبر 2021.

مركز علوم الحاسب الآلي حصل على «الأيزو 9001» في 2001

وأوضح محافظ الشرقية أن مركز تدريب علوم الحاسب الألي والتكنولوجيا، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، حائزعلى شهادة «الأيزو 9001» لسنة 2001، كما حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص اختبارات الرخصة الدولية (ICDL)، مشيراً إلى أن المركز يقوم بالتدريب على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم – البرمجة)، ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي).

تدريب طلاب الجامعة والعاملين بمركز علوم الحاسب الآلي

ويضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلاب والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع، لإعدادهم وتدريبهم على الدورات، بما يتناسب مع تخصصاتهم، ويحصل المتدرب على شهادة مختومة بشعار الجمهورية ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات مع نهاية كل برنامج تدريبي.

تطبيق منظومة التحول الرقمي

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي، التي تتبناها الحكومة المصرية لرؤية مصر الرقمية عام 2030، لمحو الأمية الرقمية، وبناء استراتيجية التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقاتها المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة شرعت في تفعيل البروتوكول بينها وبين المجلس الأعلي للجامعات، لعقد الدورات بمعامل التدريب بالمركز، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.