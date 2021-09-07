افتتاح 109 مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة ملياري جنيه في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن افتتاح 109 مشروعات تنموية وخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية ملياري جنيه، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي في التاسع من سبتمبر من كل عام ، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتُسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين وتحقيقا لآمال وطموحات أهالي الشرقية.

مشروعات في قطاع الشرب والصرف الصحي

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان صحفي، اليوم، أن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، شملت الإنتهاء من تنفيذ 12 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة 916 مليون و800 ألف جنيه، أبرزها إنشاء محطة معالجة صرف صحي «قنتير»، بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 210 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي «اكوة وكفر الباشا»، بمركز ديرب نجم بتكلفة 144 مليون و200 ألف جنيه، ومشروع صرف متكامل بديرب نجم بتكلفة 131 مليون و300 ألف جنيه، ومشروع صرف صحي «المسلمية وبني عامر»، بمركز الزقازيق بتكلفة 62 مليون جنيه.

مشروعات الاسكان

وفي قطاع الإسكان تم الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل وإنارة منطقة كفر الزقازيق وكذلك تطوير نفق أبو الريش بتكلفة 5 ملايين جنيه، في إطار خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق.

8 موزعات كهرباء

وفي قطاع الكهرباء تم الإنتهاء من تنفيذ 8 موزعات كهرباء جهد متوسط بمراكز «الزقازيق- كفر صقر- الابراهيمية – فاقوس – ديرب نجم»، بتكلفة 347 مليون جنيه،لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بنطاق المحافظة.

وفي قطاع الأبنية التعليمية، تم الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعا ما بين إنشاء 32 مدرسة جديدة وإحلال كلي لمدرسة، وتوسعة 6 مدارس، وتطوير 712 فصلا مدرسيا جديدا، بتكلفة 385 مليون و800 ألف جنيه، لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب.

وفي قطاع الطرق تم الإنتهاء من تنفيذ 23 مشروعا بإجمالي أطوال 80.7 كم وبتكلفة 327 مليون و800 ألف جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 14 ناديا ومركزا للشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 19 مليون و550 ألف جنيه.

وفي قطاع الطب البيطري تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا ما بين إنشاء جديد لعدد وحدتين بيطريتين وإحلال وتجديد عدد 6 وحدات بيطرية ورفع كفاءة وتطوير 3 وحدات بيطرية بتكلفة 9 ملايين و850 ألف جنيه.