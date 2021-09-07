وزير خارجية بوروندي: حل أزمة السد الإثيوبي بالحوار والاتفاق الملزم للجميع

قال وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو، إن مسألة السد الإثيوبي يجري حلها من خلال الحوار والتعاون والاتفاقيات التي يجري الاستقرار عليها من جانب الجهات المختلفة وتكون ملزمة للجميع.

وتابع شينجيرو: «نحن نؤمن بقوة المساعي الدبلوماسية والنوايا الحسنة، وحتى الآن نحن نؤيد مبادرة رئيس الكونغو الديموقراطية لحل الأزمة».

وزير خارجية بوروندي: يجب تحفيز الحوار حول أزمة السد دون أن نضطر للجوء إلى الخيار العسكري

وأضاف وزير خارجية بوروندي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الحوار مستقر حول أزمة السد الإثيوبي فليس هناك تقدم أو تقهقر، ويجب تحفيز هذا الحوار للتوصل إلى حلول، دون أن نضطر للجوء إلى الخيار العسكري أو التوترات.