فتوى قانونية بعدم خضوع مبالغ توريد الأغذية لجامعة جنوب الوادي للضريبة 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع المبالغ المصروفة من جامعة جنوب الوادي إلى الوحدة الإنتاجية بشركة مصر العليا للتصنيع واستصلاح الأراضي التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بموجب عقد توريد الأغذية خلال العام الدراسي 2019/2020، لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980.

بداية الواقعة

وثبت في الفتوى، أن شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي، بحسبانها وحدة إنتاجية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قد أبرمت عقد توريد أغذية لطلاب جامعة جنوب الوادي خلال العام الدراسي 2019 /2020، نظير مبلغ إجمالي قيمته (9930510,52) جنيها، تلتزم الجامعة بصرفه لها.

ولفتت الفتوى إلى أنه إذا كان هذا المقابل من قبيل الأموال المملوكة لجهة حكومية (جامعة جنوب الوادي)، ويصرف منها، في مفهوم المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة، فإنه مصروف إلى شركة مصر العليا المشار إليها بوصفها جزءً من الكيان القانوني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي يرد إليه كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

عدم سريان الضريبة لأنهما جهتان حكوميتان

وعلى ذلك فهذه المبالغ تُعد مقابلا لتصرف تعاقدي مُبرم بين جهتين حكوميتين في مفهوم المادة (14) من قانون ضريبة الدمغة، بحسبان أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هيئة عامة في مفهوم أحكامها، وتغدو هذه المبالغ غير خاضعة لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة (80) من القانون، نزولا على ما نصت عليه المادة (12) منه من عدم سريان هذه الضريبة على تعاملات الجهات الحكومية بعضها وبعض.

وأضافت الفتوى في حيثياتها، أنه لا يغير من ذلك ما تمسكت به وزارة المالية، بأن شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي المشار إليها لها وجود اعتباري مستقل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومن ثم تخضع المبالغ المصروفة لها لضريبة الدمغة، وهذا المذهب مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أنها أُنشئت كوحدة إنتاجية تابعة لهذا الجهاز، ويُطبق عليها نظام الوحدات الإنتاجية المستوى (أ)، ويتحمل الجهاز بموجب هذا الأمر تكاليف الإنشاء من مرتبات وأجور ومصروفات إعاشة ومكافآت.