لينك نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين STEM 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك نتيجة القبول في مدارس ستيم 2021، قائلة إنه يمكن للطالب الحصول على النتيجة بالرقم القومي ورقم الجلوس، موضحة أن القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يجري على أساس اجتياز الطالب لاختبارات القبول في العلوم والذكاء والرياضيات والمجموع الاعتباري في الشهادة الإعدادية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع أولياء الأمور والطلاب بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس ستيم 2021، مؤكدة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، مشيرة إلى أنه تم تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.

الأوراق المطلوبة للتقديم ولينك نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين STEM 2021

- إخطار النتيجة.

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

- عدد 8 صور حديثة.

- طلب الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

- شهادة ميلاد أصلية.

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية.

- عدد 4 صور من أصل الشهادة الإعدادية.

- إيصالات إيداع تأمين الاب والمصروفات الدراسية.

- شهادة وافة الوالد للأيتام.

- عدد 10 أظراف بريدية عادية.

- طوابع بريدية بـ21 جنيه.

- في حالة عدم وجود الأب لسفره يجب التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- عدد 3 صور من بطاقة الرقمي القومي لولي الأمر

- شهادة صحية معتمدة بكشف طبي باطنة وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي.

- في حالة وفاة الوالد يجب التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

- عدد 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم لتأمين اللابتوب بقيمة 3000 جنيه.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي عن عام 2021/2022 بقيمة 1000 جنيه للمدارس الحكومية العربية والرسمية لغات عن كل عام دراسي.

خطوات الحصول على نتيجة القبول في مدارس ستيم 2021

- الدخول على رابط الحصول على نتيجة القبول في مدارس ستيم 2021.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- يدخل الطالب تاريخ الميلاد بالتفصيل «سنة الميلاد والشهر واليوم».

- يدخل الطالب محافظة الميلاد.

- يختار الطالب النوع.

- يقوم الطالب بإدخال رقم جلوس الامتحان.

- يضغط الطالب على زر «تسجيل دخول».