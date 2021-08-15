تفاصيل اختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.. بدأت اليوم

بدأت اختبارات القبول في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اليوم، وتستمر لمدة 3 أيام، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الاختبارات شرط أساسي للالتحاق بهذه المدارس على أساس درجات الطالب في الفصل الدراسي الثاني، وجرى إعلان أرقام الجلوس للطلاب من خلال بوابة مركز المعلومات.

أنواع اختبارات القبول في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

- اختبار في مادة الرياضيات.

- اختبار الذكاء العالمي IQ.

- مقابلة شخصية للطالب.

- اختبار المتقدم في مادة العلوم.

- اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ التقديم لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية، ويجتاز الكشف الطبي، ويكون خاليا من أي أمراض مزمنة أو نفسية أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة، كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عاما، يكون حاصلا على شهادة الإعدادية دور أول عام 2021، ومجموع 274.5 درجة، والدرجة النهائية في مادتين من بين مواد «الإنجليزي والعلوم والرياضيات».

«التعليم»: يحق لطلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الإعدادية التقديم لمدارس المتفوقين

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الفئات المسموح لها بأداء الاختبارات، هي الطالب المصري الحاصل على شهادة الإعدادية، والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، والطالب المصري العائد من الخارج، والحاصل على شهادة إعدادية غير معادلة للمنهج المصري، وطلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وتوزيع الطلاب بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، كما جرى تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، المقرر أن يبدأ اعتبارا من 9 أكتوبر 2021.