مستشفى «الجلاء العسكري» يستقبل «الطالبة منة» بتوجيه من الرئيس

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الطالبة منة الله إلى مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة نظراً لتوافر التخصصات الطبية التي تحتاجها.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة العاجلة للطالبة منه الله هشام حسن ثابت والتي تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط.

ومن جانبهم أشادوا أسرة الطالبة بسرعة استجابة رئيس الجمهورية لمناشدة الطالبة وبالرعاية الطبية المتكاملة التي تقدم لابنتهم بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، وما يقدمونه لها من رعاية فائقة في كافة التخصصات التي تحتاجها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.