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محمود مسلم

ختام فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك «زايد - 3»

كتب:

محمد مجدي
05:02 م | الخميس 09 سبتمبر 2021
ختام فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك «زايد - 3»

اُختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك «زايد - 3»، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع كل الدول الشقيقة والصديقة.

وشهد التدريب، تنظيم عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات في مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، ظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة في التدريب.

يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات المختلفة ضد العدائيات المحتملة، والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري وتنمية قدرات القوات المشاركة على تنفيذ المهام التي توكل إليها تحت مختلف الظروف، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

حضر ختام الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.   

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