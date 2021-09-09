الكويت: سنلعب مع الدول العربية دورا لحل أزمة الجزائر والمغرب

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، إن بلاده سوف تلعب دورًا في الأزمة بين الجزائر والمغرب، كما لعبت دورًا في أزمات عربية أخرى في وقت سابق.

التدخل في أزمة سابقة

وأوضح «ناصر»، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، بثته قناة «Extra News»: «في بداية العام، وبالتحديد يوم 5 يناير من هذا العام عُقدت في المملكة العربية السعودية قمة العُلا والتي أنهت أزمة فتتت شمل العرب لفترة 7 سنوات».

حالة جديدة بين الدول العربية

وتابع وزير الخارجية الكويتي، أن «هناك حالة جديدة بالنسبة إلى الوئام والحوار وإيجاد قواسم مشتركة للبناء عليها، ونحن نثق بشكل كبير في قيادات الدول العربية وسعيها المستمر لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، والكويت وسائر الدول العربية ستقوم بدورها في هذا المجال لتعزيز الوفاق والتضامن واللحمة العربية».

دعم القضية الفلسطينية

وبالنسبة لدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الكويتي، إنه من المهم بمكانٍ ألا يخف الزخم الذي حدث في أواخر شهر مايو الماضي، إبان الأحداث المؤلمة في الأراضي المحتلة وألا تذهب أي قطرة دماء هباءً منثورًا وأن يبقى الضوء مسلطًا على الانتهاكات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والاعتداءات الإسرائيلية هناك، وألا تعود الكرة مرة أخرى ليحدث ما حدث في الشيخ جراح، أو غزة أو الضفة المحتلة، والانتهاكات استمرت 73 سنة، ونعتقد أنه من المهم أن يبقى الضوء مسلطًا عليها، وهناك زخم عالمي موجود حول القضية، ولذلك يوجد موافقة على مشاركة ذات أهمية في الاجتماعات المهمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.