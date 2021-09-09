نيابة أخميم تأمر بحبس ربة منزل قتلت حماتها حرقا بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم الخميس، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل حماتها بسكب البنزين عليها وحرقها في منطقة «العزبة والعرب»، بسبب مشاكل وخلافات بينهما، وذلك بعدما اعترفت المتهمة بارتكاب جريمتها، لمرورها بأزمة نفسية، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ بقيام ربة منزل بإشعال النار في حماتها داخل منزلها بمنطقة «العزبة والعرب»، دائرة المركز، مما أسفر عن وفاة المجني عليها، وعلى الفور، انتقل العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والمقدم عمرو أبو بكر، مفتش المباحث، والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث أخميم، إلى محل الواقعة.

وتبين من المعاينة والفحص مصرع سيدة تُدعى «صفاء أ. ع.»، 67 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق بنسبة 90%، وتبين من التحريات أن وراء الجريمة زوجة ابن المجني عليها، وتُدعى «ريهام ط. أ.»، 28 سنة، ربة منزل، تم إلقاء القبض على المتهمة، التي اعترفت تفصيلياً بارتكابها الجريمة، بسبب خلافات ومشاكل بينهما وضغوط نفسية.

وأضافت المتهمة، أمام تحقيقات النيابة العامة بمركز اخميم، انها أحضرت «جركن بنزين» وسكبته على حماتها المجني عليها، وأشعلت فيها النيران، مما نتج عنه إصابتها بحروق متفرقة، ووفاتها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.