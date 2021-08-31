«الألماني الدولي» ينفي سحب الدكتوراه من محمد رمضان: فنان عملاق

نفى الدكتور محمود عبدالله الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي، سحب شهادة الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان.

وقال الخطيب خلال مداخلة عبر برنامج trending: «منحناه شهادة الدكتوراه نظرا لنجاحه وكفاءته في هذا المجال وتحفيز أن يصل للعالمية».

وأضاف «إحنا ما أخذنا أي مبلغ مالي من هذا الشخص أبدا، هذا الفنان عملاق، فنان قدير ولديه مال ويستطيع أن يشتري جامعة في لبنان ويمنح الشهادات، إنما تواضع منه قبل الشهادة منا».

بيان المركز الثقافي الألماني بسحب الدكتوراه منذ أيام

وتردد منذ أيام بيان عبر السوشيال ميديا من المركز الثقافي الألماني يفيد بسحب الدكتوراه من محمد رمضان وجاء نصه كالتالي «لم نكن نعلم أبدا، أبدا، أبدا، شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان»، مضيفًا: «نشجب لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك».