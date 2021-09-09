مصادر: رجل الأعمال محمود العربي توفي بعد 3 أشهر معاناة بالمستشفى

كشفت مصادر مقربة من الراحل محمود العربي، أنه توفي بعد 3 أشهر من المعاناة الطبية، وأنه كان محجوزًا في المستشفى نتيجة لأمراض الشيخوخة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة، موضحًا أن صلاة الجنازة والدفنة غدًا بعد صلاة الجمعة من مركز أشمون في محافظة المنوفية، حيث ولد الراحل وعاش فترة من حياته.

ونفى المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن يكون العربي أصيب بكورونا قبل وفاته، مؤكدا أن الراحل كان يعاني من أمراض الشيخوخة المعروفة فقط.

قصة كفاح رجل الأعمال محمود العربي

ويعد محمود العربي واحدا من كبار رجال الأعمال في مصر، وبدأ حياته مكافحًا في قرى المنوفية، حتى استطاع أن يبني إمبراطورية كبيرة في مجال التكنولوجيا وخاصة صناعة الأجهزة الكهربائية، ما مكنه من امتلاك العديد من المصانع التي يعمل بها ما يزيد على 43 ألف عامل.

السيرة الذاتية لمحمود العربي

وولد العربي في قرية أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، في عام 1932، ورحل عن عمر ناهز 89 عاما، وله من الأبناء ثمانية، تاركا خلفة سيرة معروفة في وسط المال والأعمال.

وبدأت قصة العربي بالشراكة مع شركات يابانية في السبعينيات من القرن الماضي، عند زيارته لليابان، حتى استطاع الحصول على رخصة إنشاء مصنع لتصنيع الأجهزة الكهربائية بموافقة مصرية ومساعدة يابانية، حتى وصل لإمبراطوية كبيرة في صناعة الأجهزة الكهربائية.

وحصل العربي على وسام ياباني شهير، لدوره الكبير في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية، نظرا للدور الذي بذله في تقريب العلاقات بين البلدين.

ودخل العربي البرلمان نائبا عن الشعب لمرة واحدة، لكنه لم يفضل الاستمرار في العمل السياسي، وعاد من جديد لعالم التجارة والأعمال، رافضا الترشح مجددا في الانتخابات.