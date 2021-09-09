«الزراعة»: فتحنا أكثر من 40 سوقا للمنتجات المصرية خلال آخر 3 سنوات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، حيث توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا لما له من أهمية كبرى، خاصة أن الفلاح المصري كان على رأس أولويات خطط التطوير التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأكد «القرش»، أن الدولة المصرية فتحت أكثر من 40 سوقا جديدا للقطاع الزراعي في آخر 3 سنوات، ما يعني أن المنتج الزراعي المصري ذات جودة عالية جدا، ويحظى بثقة دول العالم.

مبادرات عديدة لتطوير حياة الفلاح المصري

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن الدولة المصرية أطلقت مبادرات عدة لتطوير حياة الفلاح المصري مثل مشروع «حياة كريمة» وقانون التصالح في مخالفات البناء، كما أنفقت مليارات الجنيهات لتحقيق أفضل نهضة ممكنة وتطوير حياة الفلاحين، لافتًا إلى أن إنتاجية الأرض منذ 15 عاما كانت تتراوح بين 10 و12 أردبا للفدان، والآن تتراوح بين 18 إلى 20 أردبا للفدان، وهو ما يعبر عن جهود متصلة تبذلها الدولة المصرية.

مشروعات كثيرة لدعم المنتجات المصرية

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «كان لدينا عدد كبير من المشروعات التي كان هدفها زيادة دخل الفلاح وتحسين معدلات الدخول، وهو ما كان يحدث عن طريق زيادة إنتاجيته مثل تطوير الري الذي يعتبر أمرا في غاية الأهمية، حيث تكفلت الدولة المصرية بتبطين الترع، كما أطلقت مبادرات لتنفيذ الري الحقلي، وحصول الفلاحين على تمويل دون فائدة على أقساط تتجاوز 10 سنوات، حيث تغطي الوزارة كل الدراسات الفنية والمائية والمالية، كما تتحمل وزارة الزراعة أي أعباء على مديونية الفلاح».

وأوضح، أن جهود الدولة المصرية في قطاع الزراعة حققت نقلة نوعية في القطاع الزراعي، وأن هذه الجهود مستمرة وتتزايد يوما بعد يوم لاسيما خلال جائحة كورونا، إذ استطاعت الدولة المصرية تلبية احتياجات المواطن المصري، فانخفضت أسعار السلع في هذه الفترة رغم تأثر بلدان العالم بتداعيات الوباء.