فاروق الباز: التكنولوجيا الحديثة في الزراعة ستضاعف إنتاج مصر من القمح

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن التكنولوجيا الحديثة في الزراعة ستمكن من مصر من مضاعفة إنتاجها لأن مصر تستورد ثلثي القمح الذي تستخدمه واصفا ذلك بالخيبة، ويتم شراء القمح عن طريق السلف من البنوك، لافتا إلى أن كل محاولات زيادة الرقعة الزراعية في مصر أمر جيد، مبينا أن مصر يجب أن تشجع الشباب من أجل زيادة الرقعة الخضراء.

الدروس الخصوصية أضرت بالتعليم

أضاف «الباز» خلال مداخلة عبر برنامج زووم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن وجود الكليات التكنولوجية في مصر في الوقت الحالي أمر جيد لأن التعليم بكل مراحله يجب أن يتم إصلاحه لكن الخريجين في الجامعات في عقود سابقة كانوا قادرين على السفر للدراسة في الخارج، دون أي اختلاف مع طلاب الدول الأخرى ولكن حاليا يوجد دروس خصوصية وهذا أضر بالتعليم.

التعليم في مصر «خرب» في 30 سنة

نصح مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، أولياء الأمور بالثقة في الحكومة الحالية لأنها تعمل على توفير فرص أفضل للطلاب في الوقت الحالي وتقوم بعدة تجارب من أجل ذلك وعندما تفشل التجربة يلجؤون إلى التطوير والتعديل متابعا: «إحنا عارفين إن التعليم خرب في 30 سنة ولازم نصلحه والإصلاح ده ها ياخد وقت، والتعليم هو أول خطوة نعملها عشان نطلع لقدام، وأنا في شغلي في أمريكا كان في شباب متوسط عمرهم 26 سنة وأنا كنت 29 سنة أكبرهم، لأن في تركيز أن الشباب يبني البلد، لازم نشجع بعض خصوصًا الصغيرين عشان يعملوا الحاجة في المستقبل».

زيادة رحلات الفضاء الفترة المقبلة

واصل مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية: «الرحلات إلى الفضاء ستزيد الفترة المقبلة والشخص هيعرف يشوف الأرض كلها من فوق وبعد 10 سنين كده هيبقي في رحلات لمدار القمر، ورحلات للنزول على القمر ورحلات بعد 10 سنين تانية للمريخ».