تزامنا مع عيد الفلاح.. «الزراعة»: لأول مرة سعر قنطار القطن يصل لـ3865 جنيها

استعرض الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع المتابعة والخدمات بوزارة الزراعة، الخدمات المقدمة للمزارعين وآليات تطويرها، وذلك تزامنا مع عيد الفلاح، قائلا إنّ هذا العام كان مليئًا بالمبادرات الرئاسية تخص الفلاح وعلى رأسها التوسع الأفقي المدروس.

زراعة 3.5 مليون فدان بمبادرتي «الريف المصري» و«الدلتا الجديدة»

وأضاف «الشناوي»، خلال لثاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الخميس، أنّ مبادرة التوسع الأفقي المدروس عبارة عن التوسع في المساحات الأرضية القابلة للزراعة أو تحويلها لمجتمعات زراعية، إضافة لمبادرات «الريف المصري» بمساحة 1.5 مليون فدان، ومبادرة «الدلتا الجديدة» بمساحة 2 مليون فدان، بإجمالي 3.5 مليون فدان بما يعادل 50% من مساحة الأراضي القديمة، وتعتبر ذلك أكبر هدية للفلاح المصري.

الزراعات التعاقدية أعادت القرية للإنتاج من جديد

وأشار إلى أنّ عودة القرية المصرية للإنتاج من جديد، بعد زراعة الزراعات التعاقدية، التي تضمن للفلاح بيع محاصيله، وهناك مبادرة رئاسية لزراعة الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية المهمة خاصة الزيتية منها، فوجه بالتوسع لزراعة فول الصويا وعباد الشمس ومحصول القطن.

خطة استراتيجية لزراعة الفول الصويا وعباد الشمس العام المقبل

ولفت أنه جرى زراعة مساحات هذا العام من فول الصويا وعباد الشمس، وتُباع الآن بأسعار ممتازة داخل المبادرة لوزارة التموين تحقق عائد ربح مُرضي للفلاح، وتساهم في سد الفجوة الاستيرادية للمحاصيل، ووضعت خطة استراتيجية في صيف العام المقبل، للتوسع في زراعة 200 ألف فدان من فول الصويا و100 ألف فدان من عباد الشمس.

كل المحاصيل الاستراتيجية الهامة لديها لجان تسويقية

وأوضح أن قصب وبنجر السكر يدخلان ضمن الزراعات التعاقدين للمزارعين، كما أن القمح تكون أرضه مسوقه من الأساس من هيئة السلع التموينية من وزارة التموين، وبالتالي كل المحاصيل الاستراتيجية الهامة لديها لجان تسويقية لطمأنة المزارع المصري.

سعر قنطار القطن الواحد أكثر من 3 آلاف جنيه

وأكد أن مراكز التجميع المبتكرة الخاصة بالقطن، بدأت العمل في العام قبل الماضي، كنموذج أولي في محافظتي الفيوم وبني سويف، ثم شملت العام الماضي محافظتي البحيرة والشرقية، وهذا العام شملت كل المحافظات التي تزرع القطن، «بفضل الله هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، بدأت مراكز التجميع في فتح المزادات للأقطان ولأول مرة في تاريخ مصر تسجل هذه الأسعار لقنطار القطن المصري، حيث سجل القنطار في الوجه القبلي 3865 جنيه للقنطار الواحد، وهذا سبق لم يكن موجودا من قبل».