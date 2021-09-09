وزير الزراعة يهنئ الفلاح المصري بمناسبة عيده: لم يتخل أبدا عن دوره

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر في جميع أرجائها، بمناسبة العيد الـ69 للفلاح المصري، قائلًا: «أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل العاملين بوزارة الزراعة وهيئاتها أتقدم بخالص التهنئة إلى الفلاح المصري الأصيل، لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي المصري والتنمية الاقتصادية».

الفلاح المصري تجلى معدنه وقت المحن التي مر بها الوطن

وأشار «القصير»، الى أنَّ «الفلاح المصري قد تجلى معدنه في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن، حيث لم يتخل أبدا عن دوره في الإنتاج على مر العصور، ولم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى في ظل الأزمات».

لم يتأثر القطاع الزراعي والإنتاجي في مصر وقت كورونا بفضل جهود الفلاح المصري

ولفت وزير الزراعة، إلى أنَّه «في ظل جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والإنتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري، الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة في توفير الغذاء، بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية، ونجحت في غزو أسواق مختلفة دول العالم».

وأكّد أنَّ الحكومة المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائما نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم كل سبل الدعم الفني له، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري، لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى معيشته.

يُذكر أنَّ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه التهنئة إلى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معربا عن تقديره للدور الهام ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة.