صلاة الجنازة على رجل الأعمال محمود العربي في أشمون غدا

أعلنت مجموعة العربي جروب الاقتصادية، إقامة صلاة الجنازة على رجل الأعمال محمود العربي رئيس مجلس إدارة المجموعة، غدا عقب صلاة الجمعة، بمسجد «العربي» في قرية «أبو رقبة» بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وذلك بعدما وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 89 عاما.

وأعلنت المجموعة في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه سيتم تحديد موعد ومكان العزاء في وقت لاحق.

بيان المجموعة: الراحل كان محل تقدير واحترام كل المصريين

وذكرت المجموعة في البيان: «ننعي بمزيد من الحزن والأسى وفاة محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الذي وافته المنية اليوم وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق بإذن الله».

وتابع البيان أن الراحل كان محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان نعم القائد الراشد، الذي ستبقى سيرته وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.