تعقيم مطار مطروح والقطارات ومكاتب البريد لمواجهة كورونا

أعلن رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، عن تعقيم وتطهير مطار مطروح الدولي، بما في ذلك صالات الوصول والمغادرة، إضافة إلى تعقيم الشهر العقاري، ومركز إعلام مرسى مطروح، ومجمع المحاكم، والقطارات، بالإضافة إلى تطهير محطة السكة الحديد، والسنترال، ومكاتب البريد، وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

محافظ مطروح يوجه بتكثيف التعقيم لمواجهة كورونا

ووجه محافظ مطروح إلى جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة الثمانية بالتعاون مع مديرية الصحة والمصالح الحكومية، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تجمعات المواطنين والأسواق والمصالح الحكومية والمواقف، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تعقيم المصالح الحكومية يوميا في مطروح

وشدد رئيس مركز ومدينة مطروح على إستمرار الجهود اليومية لأعمال التعقيم والتطهير للسيارات المقبلة لمرسى مطروح والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق للقضاء على فيروس كورونا في الموجة الرابعة للوباء.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه يجرى الدفع بحملات ليلية لرش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة من خلال الدفع بفرق الطوارىء المدربة على أعمال الرش والتعقيم، لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا، واتخاذ جميع الإجراءات التى تستوجب حماية المواطنين من مخاطر العدوى، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من أهالى مطروح.

من جانبها، تكثف مديرية الصحة من جهودها لتعقيم ورش المصالح الحكومية، على مستوى محافظة مطروح، داخل مدينة مرسى مطروح العاصمة، والقرى والمدن التابعة لها حفاظا على الصحة العامة.