آخر موعد للتقديم 16 سبتمبر.. شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة

خفضت وزارة الداخلية نسبة القبول بكلية الشرطة من الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام، ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلي للدرجات، بالإضافة إلى مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية، حتى الخميس الموافق 16 سبتمبر، بدلاً من الاثنين 6 من الشهر ذاته.

وبالتزامن مع قرب انتهاء موعد الالتحاق بأكاديمية الشرطة، ترصد «الوطن»، الشروط العامة لالتحاق طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وما يعادلها بأكاديمية الشرطة، وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق لطلاب الدور الثاني، وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق لطلاب الشهادة الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمى الخاص بخدمة استقبال طلبات الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2021 / 2022.

شروط التحاق طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها بأكاديمية الشرطة

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، غير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهما على جنسية دولة أخرى.

ـ أن يكون محمود السيرة، وحَسن السُمعة.

ـ ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

ـ ألا يكون سبق فصلِه من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

ـ أن يكون مُستوفيا شُروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقاً لما يلي:

1ـ ألا يقل طول قامة الطالب عن 170سم.

2ـ توافر شرط القوام محسوباً كما يلي «أقصى وزن = طول الطالب - 90 كيلو جرام».

3ـ ألا يزيد عُمره في أول أكتوبر 2021 م على 22 سنة ميلادية.

4ـ استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية للخدمة في هيئة الشُرطة.

5ـ أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المُتقدم الذي تُجريه اللجنة الطبية المُختصة.

6ـ أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية المُقررة.

7ـ ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

إجراءات تقديم طلبات الالتحاق بالأكاديمية لطلاب الدور الثاني

ـ يكون التقدم للالتحاق من خلال وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت في ذات المواعيد المحددة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، اعتباراً من الخميس الموافق 12 أغسطس وحتى الخميس الموافق 16 سبتمبر، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت، وكذلك متابعة نتائج الاختبارات المختلفة على ذات الموقع.

ـ يسمح لطلاب الدور الثاني بالاستمرار في اجراءات التقدم لكلية الشرطة، باختبارات «القدرات، المقاس، القوام» فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب إجتيازهم اختبار الدور الثاني، في الثانوية العامة، والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة.

إجراءات تقديم طلبات الالتحاق لطلاب الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ـ يكون التقدم إلى مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية مباشرة «لن يتم التقدم للالتحاق من خلال شبكة الإنترنت»، وإنما يتم فقط متابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليها.

ـ بالنسبة لطلبة الشهادات الأجنبية، يشترط تقديمهم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.