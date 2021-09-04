رابط موقع كلية الشرطة وخطوات التقديم.. بعد خفض التنسيق

يعتبر هذا العام استثنائيا لطلاب شهادة الثانوية العامة، حيث تم تخفيض التنسيق بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، وجاءت أكاديمية الشرطة ضمن الكليات التي خفضت تنسيقها، حيث تم الإعلان في بيان رسمي، صدر منذ قليل، عن موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تخفيض مجموع القبول للالتحاق بـ كلية الشرطة من الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام، ليكون 60% بدلا من 65% من المجموع الكلي للدرجات، لذلك يبحث كثيرون عن رابط موقع كلية الشرطة للتقديم الكترونيًا.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها من طلاب شهادة الثانوية العامة على مدار اليوم من كافة أخبار التنسيق، نستعرض رابط موقع كلية الشرطة، وخطوات التقديم «أونلاين» عبر الموقع الرسمي للأكاديمة، في التقرير التالي.

آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة بعد تخفيض التنسيق

وبحسب البيان الصادر، اليوم، فقد تم تمديد فترة التقديم لأكاديمية الشرطة، ليستمر حتى الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021، بدلا من الإثنين 6 سبتمبر الجاري.

رابط موقع كلية الشرطة بعد خفض التنسيق

يجب أن يكون التقديم لكلية الشرطة عبر جهاز كمبيوتر PC أو جهاز «لاب توب»، ولا يفضل استخدام الهاتف المحمول، حتى تتمكن من استيفاء البيانات، ويمكن التقديم عبر رابط موقع كلية الشرطة من هنـــا.

خطوات التقديم لكلية الشرطة بعد خفض التنسيق

ويمكن لطلاب خريجي الشهادة الثانوية التقديم للانضمام لأكاديمية الشرطة «أونلاين» من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع أكاديمية الشرطة واختيار التقديم، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالمتقدم.

- الصفحة التالية ستظهر فيها بيانات الطالب الشخصية، مثل الاسم، المنطقة التعليمية، مجموع الطالب، وبعد التأكد من البيانات يجب الضغط على «التالي».

- سوف يظهر أمام الطالب 3 أيام مختلفة لأداء الاختبارات، يجب اختيار أحد الأيام المناسبة للطالب.

- بعدها يحصل الطالب على رقم اللجنة والرقم السري الخاص به الذي سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية.

- يجب على الطالب طباعة الإفادة الدالة على قيامة بالتقدم للالتحاق بالكلية.

المستندات المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة

وعند الذهاب إلى موعد اختبارات كلية الشرطة يجب أن يقوم الطالب باحضار المستندات الآتية:

- إحضار 4 صور مقاس 4×6

- شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل.

- الإفادة التي تدل على تقديم الطالب لكلية الشرطة.

إرشادات عند التوجه لأداء اختبارات كلية الشرطة

يحضر الطالب المتقدم لأكاديمية الشرطة في اليوم الذي تم تحديده على موقع الرسمي للأكاديمية، ثم يجب اتباع الآتي:

- الدخول من البوابة رقم (5) بعد التحقق من حمله نموذج طلب الالتحاق، والتحقق من شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ثم يتوجه لمنافذ سداد الرسوم للحصول على ملف التقديم والنماذج الخاصة بوثائق التعارف.

- يتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة ويسمح له بموجبها التردد على الأكاديمية.

- في ذات اليوم يتوجه الطالب لمقر اختبار القدرات.