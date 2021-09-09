«الغضبان» يتابع إزالة التعديات بالضواحي وجنوب بورسعيد 

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعاً اليوم الخميس، لمتابعة أعمال حملات إزالة التعديات والمخالفات فى أحياء الضواحى وجنوب بورسعيد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة.

حضر اللقاء المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور نتائج أعمال حملات إزالة التعديات بمناطق «الأمل الجديد، واللبانة» بحي الضواحي، ومناطق «النورس الجديدة، وحظائر القابوطي» بحي جنوب بورسعيد، ووجه المحافظ بالاستمرار في إزالة المخالفات والتعديات على ممتلكات الدولة، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

محافظ بورسعيد: الموجة الـ18 تختص بالتعديات على أملاك الدولة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الموجة الـ18 من حملة «حق الشعب»، تختص بإزالة التعديات على أملاك الدولة فقط، وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين، مشدداً على أنه «لا تهاون مع المخالفين»، كما أكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة للحملات التي تشهدها الأحياء لإزالة التعديات، وبصفة خاصة أحياء الجنوب والضواحي.

محافظ بورسعيد يؤكد: قرب انتهاء ساحة «المشير طنطاوي» بحي الضواحي

من جانب آخر، أعلن محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، قرب الانتهاء من الأعمال الجارية لإنشاء ساحة «المشير طنطاوي»، التي تقع على الطريق بين شارع «المشير طنطاوي» - (البترول سابقاً) - وشارع «الرحاب»، مؤكداً أن الساحة الجديدة بحي الضواحي، سوف تضاهي شارع «3/ 7» في كافة الامكانيات والوسائل الترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة.

وأجرى محافظ بورسعيد جولة تفقدية، في وقت سابق اليوم، لمتابعة مستجدات العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، برفقة المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات ومسؤولي الأجهزة التنفيذية.