رئيس «دهب»: استمرار غلق منقطة «الكانيون» بعد إزالة التعديات

قال اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، إن منطقة الكانيون مازالت مغلقة تنفيذا لقرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للتحقيق فيما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديات التي تعرضت لها المنطقة.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إزالة خمس عشش كانت مقامة في المكان بصورة غير شرعية، كما ضبطت اللجنة كابل كهربائي موصل إلي داخل المياه يستخدم في كهربة السمك، ويتسبب في إصابة المواطنين حال نزولهم مكان الكابل الذي يمتد لأكثر من 100 متر.

رئيس المدينة: الشركات السياحية هي المسئولة عن تدهور حال المنطقة

ولفت إلى أن سيارات رحلات اليوم الواحد وبعض الشركات السياحية هي المسئولة عن تدهور حال المنطقة لأنها ترفض دخول محطة رسوم محمية أبو جالوم لدفع المبالغ المستحقة وتوهم السياح بأن الكانيون هو ذات المنطقة.

وأكد رئيس مدينة دهب أن هناك نقطة شرطة تابعة لقسم شرطة المدينة، بالإضافة إلي نقطة لشرطة السياحة لتطبيق قرار منع دخول أي أفراد حاليا للمنطقة، مشيرا إلى رفع المخلفات جراء الإزالة التي تمت بالمكان علي مدار يومين وعاد الكانيون لسابق عهده.

يشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اصدر قرارا، السبت الماضي، بإغلاق منطقة الكانيون بمدينة دهب، بعد نشر أحد مدربي الغوص فيديو يظهر تعرض أفضل مناطق الغوص للتعديات والسلوكيات الخاطئة، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية قطاع محميات جنوب سيناء، وجهاز البيئة وشركة المسطحات والسياحة للتحقيق فيما ورد بالفيديو.

وجري غلق المنطقة منذ الأحد الماضي أمام كل الرواد وأصدرت مديرية الأمن تعليمات بعدم دخول أي أتوبيسات للمنطقة لحين انتهاء التحقيقات التي تابعها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.