الغرف التجارية تنعى رجل الأعمال محمود العربي

نعى المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وخمسة ونصف مليون تاجر ومؤدي خدمات بمزيد من الحزن والأسى، والد التجارة والصناعة المصرية الحاج محمود العربي.

وتقام الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

نشأة رجل الأعمال محمود العربي

ولد الفقيد عام 1932، وتوفى عن عمر ناهز 89 عاما، وأسس الحاج محمود العربي رجل الأعمال المصري، وعضو البرلمان السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، مجموعة شركات العربي عام 1964، لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية والمالكة لتوكيلات عدة.

كما أطلق إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق نحو 40 ألف فرصة عمل، كما ساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كل أنحاء الجمهورية.

شهبندر تجار مصر

رجل الأعمال محمود العربي الملقب بـ«شهبندر تجار مصر» قضى نحو 16 عاما رئيسا لغرفة تجارة القاهرة، والاتحاد العام الغرف التجارية منذ عام 1988 حتى 2004.

وكانت رئاسته للغرف التجارية بالقاهرة في الفترة من عام 1973 حتى 2004، سعى رجل الأعمال محمود العربي للانضمام لغرفة تجارة القاهرة كعضو فى شعبة الخردوات والأدوات المكتبية ولعب الأطفال.

وفاة رجل الأعمال محمود العربي

وكانت مجموعة شركات «العربي»، أعلنت وفاة رجل الأعمال محمود العربي اليوم، مضيفة أنه «كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد، الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان».

صلاة الجنازة

وأضافت المجموعة في بيان لها، ستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق بإذن الله.