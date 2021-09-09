يشارك فيها 5000 طالب.. تفاصيل المسابقة المصرية للبرمجة

تحدث الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات التي تُقام في الأكاديمية، حيث يشارك فيها 5000 طالب، قائلًا: «شباب رائع ومبهر وقادر على التحدي ويتمنى أن يثبت ذاته ويرسم مستقبله بنفسه ويمكن ان تبني مصر عليه مستقبلا مبهرا».

73 جامعة تشارك في المسابقة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة DMC، الشباب يشاركون في المسابقة من إجمالي 73 جامعة، كما يطالب بعض طلاب المدارس الثانوية والإعدادية، وهو أمر رائع، إذ يبرهن هؤلاء الشباب على أن مصر بخير وتمتلك جيلا جديدا يستطيع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها.

المسابقة استمرت 8 أيام

وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: «على مدار 8 أيام، كانت المنافسة قوية وعمل الشباب ضمن مجموعات واستطاعوا حل مسائل معقدة، وهو ما أثبت قدرتهم على تحليل المشكلات وإيجاد حلول لها، وأعتقد أن هؤلاء الشباب سيستطيعون الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية وبناء مستقبل رائع لها».

وأوضح: «نراهن على طاقات هؤلاء الشباب، فهم جيل لا يفكر في الوظيفة الحكومية، وتعلم في جو يسوده الابداع وبُني تفكيره على المنطق والرقمنة، ويستوعب أدوات الذكاء الاصطناعي، والحكومة تدعمهم وتحتضن أفكارهم وتتيح فرصا تدريبية متميزة وفرص تعليم وتعلم، وبالتالي فإنهم سيفرزون شركات ناشئة ونحاول الحفاظ عليهم من أجل مصلحة مصر، فهم قوة للاقتصاد المصري في المستقبل، ومعظمهم سوف يطلق مشروعات وشركات وسيسهمون مع الدولة في تطوير الاقتصاد، لذا أنا أدعم هؤلاء الشباب لأنهم يستحقون الفرصة والرعاية».