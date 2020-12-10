"الشباب" تنظم دورات تدريبية في أسبوع البرمجة: مقدمة من مايكروسوفت

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة تنظيم عدد من الدورات التدريبية "أون لاين" في لغة البرمجة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مشروع "طور وغير"، بهدف تشجيع الشباب على تعلم لغات الكمبيوتر أو البرمجة.

تأتي الدورات التدريبية، ضمن فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي لعلوم الحاسب "cs week- ساعة البرمجة"، في الفترة من 13 ديسمبر الجاري وحتى نهاية شهر يناير 2021، في محافظات مصر المختلفة، إذ يحتفي العالم بعلوم الحاسب في هذا الشهر، في ذكرى ميلاد جريس هوبر، رائدة علوم الحاسب الآلي الأمريكية، التي اخترعت أول مترجم أوامر لتحويل لغة البرمجة إلى لغة يقرأها الحاسب.

يُنفذ التدريب على 8 مستويات كل مستوى يضم محتوى تدريبيا جديدا، ويحصل المتقدم على شهادة إلكترونية لكل مستوى، وجاءت موضوعات الدورات كما يلي:

Introduction To AI & Introduction to AppLap

Big data

Introduction to Apps

Functions Explore

Loops Practice

Conditional Make

Lists Explore

Machine Learning and Bias

Internet & One Drive

Intro to Web Development (HTML)

win10&Word2019

Intro to Web Development (CSS)

PowerPoint2019

شروط التقديم

ولم تحدد شروط التقديم سنا محددا، أو مجال عمل معين، أو وجود خلفية أو خبرة سابقة في مجال البرمجة.

وتقدم المحاضرات في الـcs week في صورة محاضرات أسبوعية "أون لاين" على برنامج مايكروسوفت تيمز، ويستمر التقديم للالتحاق بالدورات حتى 9 يناير 2021.

طريقة التقديم

ويتم التقديم من خلال التسجيل واستيفاء البيانات المطلوبة في استمارة التقديم، المتاحة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، على موقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، من خلال تسجيل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، اختيار المحافظة، الرقم القومي، تحديد الموعد المناسب للحضور.

جدير بالذكر أنه في شهر ديسمبر من كل عام يحتفل العالم بعلوم الحاسب الآلي، بهدف التشجيع على تعلم لغات الكمبيوتر أو البرمجة.