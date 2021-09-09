تصل للمؤبد.. عقوبة محتملة لإمام مسجد هتك عرض طفلة يتيمة في درس قرآن

واقعة مشينة لإمام مسجد وخطيب في إحدى قرى مسجد «طلخا» بالدقهلية، إذ اتهمته ربة منزل بالاعتداء جنسيًا وهتك عرض طفلتها، خلال حضورها حصة تحفيظ القرآن في منزله، حيث أمر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة المتهم «س. ف» البالغ من العمر 39 عامًا، بأقوال والدة الطفلة التي لم تكمل عامها العاشر، إلا أنه نفى أقوالها، موضحًا أن ما حدث لم يتعد التلامس والقبلات فقط.

السعداوي: الجريمة المرتكبة تشكل جناية بظرفين مشددين

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن الجريمة المرتكبة تشكل جناية منصوصا عليها بالمادة 268 من قانون العقوبات، ويتوافر في حقه الظرفان المشددان، موضحًا أن هذه الجريمة تقع في 3 صور، الأولى بسيطة وعقوبتها السجن من 3 لـ15 سنة، إذا وقعت جريمة هتك العرض دون توافر أي من الظروف المشددة.

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن الظرفين المشددين إذا لحقا الفعل تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وهما إذا كانت المجني عليها أصغر من 18 سنة، أو إذا كان المتهم متولي الرقابة والمتابعة مثل شيخ المسجد، لافتًا إلى أنه في حالة اجتماع الشرطين مع الجريمة، تكون العقوبة السجن المؤبد، أما في حالة اجتماع ظرف واحد، تشدد العقوبة لتصبح السجن من 7 لـ15 عامًا.

أستاذ القانون: حالتان بالواقعة تجعلان عقوبة المتهم المؤبد

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن الوقائع المعروضة في هذه القضية، وتحققها نيابة طلخا، يوجب فيها القانون السجن المؤبد لأنه هتك عرض المجني عليها، حسب تقرير الطب الشرعي، وهي لم تبلغ عامها العاشر، حال كونه من المؤتمنين عليها.

وبعد اتهام الأم لإمام المسجد بهتك عرض طفلتها التي كانت تتردد على منزله لحضور درس حفظ القرآن، لافتة إلى أنه استغل أن والدها متوفى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وتحرير محضر رقم 10565 جنح طلخا لسنة 2021.