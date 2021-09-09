إمام مسجد يهتك عرض طفلة يتيمة في «درس قرآن» بالدقهلية.. والمتهم: «تلامس وقبلات فقط»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، حبس إمام وخطيب مسجد بإحدى قرى مركز «طلخا»، بمحافظة الدقهلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما اتهمته ربة منزل، بالتعدي جنسيًا على كريمتها، وهتك عرضها وذلك في أثناء حضورها درس تحفيظ القرآن في منزله.

وباشر المستشار أمير عبدالمنعم، وكيل النائب العام بإشراف المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة «طلخا»، والمستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، التحقيقات مع المتهم ويدعى «س.ف»، 39 سنة، إمام وخطيب مسجد في إحدى قرى مركز «طلخا»، والذي واجهته النيابة العامة بأقوال الأم في محضر الشرطة، وأنَّه هتك عرض طفلتها الصغيرة التي لا يتعد عمرها 10 سنوات حال ترددها على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم.

ونفى المتهم في أقواله تعديه على الطفلة جنسيًا، وأنَّ ما حدث «لم يتعد سوى التلامس وقبلات فقط»، حسب اعترافه.

تقرير الطب الشرعي يؤكد تعرض الطفلة لـ«اعتداء حديث»

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم، وعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لبيان وجود هتك عرض من عدمه، وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكّد أنَّ الطفلة تعرضت إلى «اعتداء جنسي حديث» وهو ما يتماشى مع مذكرة النيابة العامة.

وأكّدت الأم، في أقوالها أمام النيابة العامة، أنَّ كريمتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم إلا أنَّه تخلى عن آدميته، وبدأ هتك عرض طفلتها، وظل الأمر إلى أن علمت بما يحدث فأبلغت الشرطة عما يحدث وحررت المحضر اللازم ضد المتهم بمركز شرطة طلخا.

حبس المتهم 15 يوما

وأوضحت الأم، أنَّ المتهم هتك عرض طفلتها عقب انصراف باقي الأطفال، واستغل أنَّ والد الطفلة متوفى وأنَّها يتيمة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكّن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وتمّ تحرير المحضر رقم 10565 جنح طلخا لسنة 2021.