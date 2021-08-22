حبس مالك مصنع هتك عرض طفلة.. «الحمل كشف الجريمة بعد 6 أشهر»

تنظيف إحدى الشقق التي تقع في الدور العلوي بمصنع «خل» في منطقة كفر طهرمس بالجيزة، كانت الحجة التي مثلت نقطة التحول في حياة الطفلة «د.أ» صاحبة الـ 15 عامًا، فبعد أن صعدت المجني عليها إلى الشقة، انقضّ عليها مالك المصنع الخمسيني، وهتك عرضها، قبل أن ينتهي منها ويأمرها بارتداء ملابسها، لتعود الفتاة إلى منزل عائلتها دون أن يظهر عليها أية تصرفات مريبة ليمر اليوم كما هو المعتاد.

خوف الفتاة أخفى الواقعة 6 أشهر

6 أشهر مرت على واقعة الاغتصاب التي أخفتها المجني عليها عن أسرتها خوفا من عقابهم لها ظنا منها أنها مذنبة، إلا أن الأمر لم يدم كما خططت له الطفلة، إذ هاجمت الضحية أواخر شهر أبريل الماضي آلام في المعدة صاحبها قيء، لم يهتم والداها في البداية إلا أنه مع تزايد الأعراض بدأ الشك يتسلل إلى نفسيهما خوفا من إصابتها بمرض خطير، وعقب خضوع الضحية للكشف الطبي جاءهم الخبر الصاعقة: «بنتكم حامل في 6 شهور».

اعترافات الطفلة

تقول والدة الطفلة المجني عليها لـ«الوطن»: «بنتي جسمها ضعيف ومش باين عليها الحمل وهي نفسها مكانتش تعرف دي عيلة لسة متعرفش حاجة»، واعترفت الطفلة أمامهما بتعرضها للحادث من مالك المصنع الذي تعمل به، وأضافت الأم: «لما بنتي حكت اللي حصلها وعرفنا إنها حامل من صاحب المصنع اللي بتشتغل فيه في كفر طهرمس في فيصل بعد ما بنت بتشتغل معاهم استدرجتها بحجة تنظيف شقة المتهم وسابتها له ومشيت وخليته يغتصبها دورنا على الراجل وجيبناه واعترف بجريمته»، وقال والدها: «المتهم جاب محامي وكتب ورقة زواج عرفي على بنتي بتاريخ قديم وورقة قايمة، ولما بنتي كملت الحمل قالنا إنه مش هيعترف بالطفلة، وساعتها رفعنا عليه قضية».

المتهم دائم التحرش بالعاملات

وأفادت أسرة الطفلة المجني عليها أن ابنتهم وضعت مولودتها منذ نحو أسبوع وأجرت للطفلة تحليل DNA لإثبات نسبها، وتابعت أن المتهم باغتصاب المجني عليها رجل خمسيني لدية زوجة وأولاد، وأنه كان دائم التحرش اللفظي بالمعاملات لديه.

حبس المتهم

وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في القضية، ثم ألقت القبض على المتهم، وأحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة القضية.