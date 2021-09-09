«الأكاديمية العربية»: نحن أول جامعة مصرية تحصل على «5 نجوم» من مؤسسة تصنيف عالمية

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن أفرع الأكاديمية المختلفة، تمنح شهادة الدكتوراه في الفلسفة والهندسة والحاسبات إدارة الأعمال، مشيرًا إلى أن 22 ألف طالب بالأكاديمية في مرحلة البكالوريوس، وأكثر من 7 آلاف طالب في مرحلة الدراسات العليا، مؤكدا أن تمويل الأكاديمية ذاتي.

تطور كبير في تصنيف الأكاديمية

وأضاف عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يُعرض عبر شاشة DMC، أن الأكاديمية بها أكثر من 1200 عضو في هيئة التدريس يعملون بنظام اليوم الكامل، حيث حصلوا على الماجستير ثم الدكتوراه، وهم رأس المال البشري للأكاديمية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تشجع البحث العلمي، لأنه يساعد على بناء مستقبل جيد للطلاب: «في يناير 2012 كنا في المركز 5800 على مستوى العالم من 24 ألف جامعة، لكن اليوم أصبحنا نحتل المركز 2075 من بين أكثر من 31 ألف جامعة.

وأوضح، أن الأكاديمية هي أول جامعة في مصر تحصل على تقييم 5 نجوم من مؤسسة تصنيف عالمية، مشددًا على أن التمويل في الأكاديمية ذاتي.

الأكاديمية نموذج مصري في خدمة المجتمع

وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية تعتبر أحد نماذج النجاح في خدمة المجتمع، إذ إن مسؤوليتها الاجتماعية تتعدى دورها في خدمة الفقراء، حيث إنها شريكة وزارة النقل في ملفات كثيرة، ووزارة البيئة أيضا، كما تعمل مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، ووزارة التضامن.

وأكد أن الأكاديمية توسعت خلال السنوات الماضية، فقد حصلت على مقر في العلمين وبورسعيد وأسوان والقرية الذكية والشارقة الإماراتية واللاذقية السورية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستنظم مسابقة برمجة لـ5 آلاف شاب من مصر والدول العربية والدول الأفريقية في شهر نوفمبر المقبل بمحافظة الأقصر وهو تحدٍ كبير.