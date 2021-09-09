معركة الدم والنار.. 30 دقيقة اشتباكات بين عائلتين في أسوان بسبب طفل

معركة دامية، استمرت نحو 30 دقيقة، بين عائلتين بقرية «المنصورية» مركز «دراو» بمحافظة أسوان، استخدموا خلالها أسطوانات الغاز «البوتاجاز»، لإشعال النيران في عدد من المنازل بطريقة وحشية، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، وحاولت قوات الأمن السيطرة على الموقف بعد انتقالها لموقع الحادث.

سقوط ضحايا ومصابين في مشاجرة بأسوان

وصل إخطار للواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، من مأمور مركز شرطة «دراو»، يفيد بنشوف مشاجرة دامية بين عائلتين من دائرة المركز، استخدموا فيها الأسلحة وأسطوانات الغاز، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين، وحاولت قوات الأمن السيطرة على تلك المعركة الحادة.

نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى

مشاهد قاسية مرت أمام أعين الأهالي الذين تابعوا المشاجرة بخوف وفزع، خاصة بعد سقوط ضحايا ومصابين نقلوا إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، حيث دفع وكيل وزارة الصحة بأسوان، الدكتور إيهاب حنفي، بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى كوم أمبو المركزي.

خلافات زوجية تتسبب في بركة دماء بين عائلتين في أسوان

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين عائلتي «الحمداب وآل حماد»، حيث بدأ الخلاف بين زوج من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الأخرى، حتى تطور الخلاف بينهما ما أدى لتدخل عدد من أفراد العائلتين، ووصل الأمر للتشابك بالأيدي واستخدام الأسلحة النارية وأسطوانات الغاز وبدأوا في إشعال النيران في عدد من المنازل بقرية «المنصورية»، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف لسقوط ضحايا ومصابين.

أجهزة الأمن تسيطر على الواقعة

وقال شهود عيان على الواقعة إن سبب تطور الخلاف بين العائلتين يرجع لمشاكل زوجية بين رجل من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية، حيث رفضت زوجته رؤية طفله فخطفه، ما أدى لاشتعال الخلافات بين الطرفين واستخدام العنف والشوم والأسلحة النارية في المشاجرة، وتحاول قوات الأمن حاليًا السيطرة على الواقعة، وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرة تفاصيل الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.