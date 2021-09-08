«أنت محتاج عباسية».. معركة دامية بين صديقين بسبب «الهزار» تنتهي بذبح أحدهما

على مقهى شعبي في منطقة غبريال بالإسكندرية، اعتاد صديقان الجلوس والسهر ليلا، للعب الطاولة والدومينو، لكن قبل 3 أيام، لم تمر الليلة بسلام كالمعتاد، فقد اندمجا في المزاح والهزار أثناء اللعب، ثم توتر المزاح بسبب التنافس على الفوز، ليتبادل المتهم «ع.ص» 33 سنة والمجني عليه «ف. أ» 33 سنة، الشتائم، وسرعان ما ارتفع صوتهما، وتجمع المترددون على المقهى والمارة، وحاولوا الفصل بينهما، لكن حدث تشابك بالأيدي.

مرض نفسى وإشارة خارجة

وفق ما سجلته التحريات، فقد تطرق التلاسن بين الصديقين إلى معايرة المجني عليه للمتهم بمرض نفسي كان يخضع للعلاج منه قديمًا بإحدى المصحات النفسية، ثم سخر منه أمام الجميع، وقال له: «أنت محتاج عباسية» ونصحه بالخضوع للعلاج النفسي مجددا، ثم أدى إشارة خارجة بيده، فجن جنون المتهم وأسرع إلى شقته القريبة من المقهى.

مجزرة وطعنة بالرقبة

مرت لحظات وعاد المتهم حاملا سكينًا، ونشبت المشاجرة من جديد، أصاب كل منهما الآخر قبل أن يحسمها المتهم بذبح المجنى عليه بعد أن سدد له طعنة في الرقبة، ثم تركه غارقا في دمائه وفر هاربا، بينما نقل الأهالي المجنى عليه جثة هامدة للمستشفى التي أخطرت المباحث، والنيابة العامة التي انتقلت لمناظرة الجثة.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن حدوث مشاجرة بين المتهمين عندما تبلغ بحدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم ومُصاب بجرح طعني «تم نقله للمستشفى وتوفـى عقب وصوله»، وطرف ثان: أحد الأشخاص وله معلومات جنائية ومُصاب بجرح بالأنف، مهتز نفسيًا.

مشادة كلامية وشتائم

وأوضحت التحريات حدوث مشادة كلامية بينهما أثناء جلوسهما على أحد المقاهي كائن بالمنطقة محل البلاغ، لتوهم الثاني بقيام الأول بالتعدي عليه بالسب والشتم، تطورت لمشاجرة قام خلالها الثاني بإحضار سكين من الشقة محل سكنه وتعدى بها على الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

حبس المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية، بعد اعترافه بالواقعة وإقراره بما ورد في التحريات، التي أجرتها المباحث حول الواقعة.