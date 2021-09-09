EgyptForWard: «البورصة» توافق على مقترح إدراج الشركات العائلية

وافقت البورصة المصرية، على مقترح وضع خارطة لإدراج الشركات العائلية التي لديها الرغبة في الالتزام بشروط وإجراءات البورصة، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الشركات في مصر، وتتنوع بين متوسطة الحجم وكبيرة، والتي يمكن أن تثري البورصة.

ووفقا لموقع «EgyptForWard»، فقد جاء ذلك استجابة من محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لاقتراح لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، خلال لقاء نظمته اللجنة مع رئيس البورصة المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

العمل على مواجهة التحديات أمام الشركات العائلية

ومن المقرر أن تعمل اللجنة مع الشركات العائلية من الأعضاء بالجمعية وغيرها من الشركات، للوقوف على ما تواجهه من تحديات للإدراج بالبورصة من الناحية القانونية والضريبية، وتتوقع اللجة طرح الشركات العائلية سيزيد من الطروحات الجديدة IPO، كما سيودي إلى زيادة معدل التداول اليومي بالبورصة، وفقا لما أكده حسن حسين رئيس اللجنة.

ولا تلتزم الشركات العائلية بحسابات منتظمة مدققة تتفق مع المعايير المطلوبة وغيرها من المشاكل الهيكلية.

عدد الشركات العائلية المقيدة في سوق المال

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن عدد الشركات العائلية المقيدة في سوق المال 238 شركة موزعة بين 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسية و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، فيما تبلغ السندات المقيدة 183 إصدارا موزعة بين 136 إصدار سندات خزانة، و 19 إصدار سندات إسكان، وإصداري سندات شركات و26 إصدار سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي عند 1.967 تريليون جنيه في 31 أغسطس 2021.