الاتصالات: تحويل 80 مليون وثيقة ورقية إلى إلكترونية للانتقال للعاصمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة حولت حتى الآن 80 مليون وثيقة من ورقية إلى رقمية، وجرى أرشفتها وتنظيمها في منظومة رقمية، موضحًا أن السبب في ذلك هو تسهيل انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لكي تكون لا ورقية وتتبادل الوثائق بشكل رقمي، وهذا يعود على نظام العمل بالحوكمة، لأن أي ورقة تنتقل من موظف إلى آخر يُسجل على النظام حركة تنقلاتها.

حوكمة عمل الحكومة

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الخميس، أن هذا الأمر مهم جدًا ويحفظ ذاكرة الحكومة ويحوكم عمل الحكومة ويقدم الخدمة بطريقة أسهل للمواطنين، مشددًا على أنهم يعملون حاليًا على أرشفة 200 مليون ورقة سينتهي أرشفتها في نهاية العام.

الوثائق محفوظة في أماكن مؤمنة

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك أماكن معدة لحفظ الملفات الورقية في كل وزارة، وهذا حسب نوع الملف وأهميته والحاجة إلى الرجوع إليه، مشددًا على أن الاحتفاظ بالوثيقة يعود إلى أهميتها، لافتًا إلى أن مراكز حفظ البيانات مؤمنة بأعلى المقاييس التكنولوجية الحديثة، وهي كلها موجودة داخل مصر.

تدريب العاملين والموظفين على التحول الرقمي

أما عن تدريب العاملين في العاصمة الإدراية على التحول الرقمي، فأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا في 2019 بإنشاء وحدات التحول الرقمي الموجودة داخل كل وزارة، كما جرى إنشاء أكاديمية للتدريب الرقمي للموظفين، وانتهوا من تدريب 1400 موظف، لافتًا إلى أن التدريبات لن تتوقف، ويجري تدريبهم على تقنيات وبرمجيات مختلفة، وهناك أيضًا 38 ألف موظف يتدربون على الأساسيات فقط.