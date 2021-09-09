راجح داوود لـ«الوطن»: مهرجان «هي والفنون» مستواه احترافي من يومه الأول

أعرب الموسيقار الدكتور راجح داوود، عن سعادته لمشاركته كضيف شرف للدورة الأولى لمهرجان هي والفنون، المقام حاليا بالجامعة الأمريكية لأول مرة، الذي يقدم موسيقى خاصة للسيدات.

وقال «داوود» في تصريح لـ«الوطن»، إن المهرجان بقيادة نيفين قناوي، بذل جهودا كثيفة من أجل خروج الدورة الأولى للنور.

الدورة الأولى خرجت بمستوى عالٍ من الاحتراف

وأشار داوود، إلى أن الدورة الأولى خرجت بمستوى عالٍ من الاحتراف على مستوى التنظيم والفنانين المشاركين، مثل نسمة محجوب ومريم صالح ونوران أبو طالب، مطالبًا بضرورة الاهتمام بتلك التظاهرات الفنية الكبرى، لإثراء الحياة الفنية.

نيفين قناوي: نهدف إلى توفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم

وقالت نيفين قناوي، المؤسس والمدير لمبادرة «She Arts- هي الفنون» في بيان: «يعد She Arts حدثا فنيا وثقافيا دوليا، يجمع فنانات من دول العالم المختلفة، ومنها مصر وسويسرا والبرتغال وفرنسا وفلسطين، ويضم عددا من الفنون، كالموسيقى والعروض الراقصة والفنون البصرية وورش العمل والأنشطة الثقافية الشعبية لكل بلد، ونهدف من إقامة هذا الحدث في المقام الأول العمل على توفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم لعرض الفنون الخاصة بهم، وتبادل الخبرات وكذلك لإلهام الأخريات وتشجيعهن على العمل في المجال الثقافي بشكل عام وفي مجال الفنون بشكل خاص، وكذلك نشر الوعي وخلق بيئة مناسبة من أجل الترويج للفن والثقافة بشكل عام في احتفالية خاصة من ولأجل المرأة، حيث إن الفنون موجودة لدى النساء بمختلف اتجاهاتهم وثقافتهم وخلفيتهم».

وأضافت «قناوي»: «من قديم الزمان وحتى وقتنا الحالي، كانت النساء جزء لا يتجزأ من الفن والثقافة بطرق عديدة ومؤثرة، لقد كانت المرأة مبدعة ومبتكرة وساهمت بشكل كبير في العديد من التعبيرات الفنية، ومع ذلك العديد من النساء والفنانات اللاتي يستهدفن القضايا النسوية حول العالم ليس لديهن الدعم والموارد الكافية للتعبير عن أنفسهن، ويعتمدون فقط على موارد محدودة، وليس لديهم الموارد المتاحة التي تستهدفهن، وأيضا لا يعرفن بعضهن بالقدر الكافي».