«صلاح جاهين قالي روح اتعلم».. 13 تصريحا لـ راجح داوود بعد تكريمه

بعد مسيرة طويلة من العطاء الموسيقى، مُنح مؤخرا الموسيقار راجح داوود جائزة الدولة التقديرية بمجال الفنون، واحتفالا بهذا الأمر استضافت الإعلامية لميس الحديدي، مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم «الكيت الكات» وعشرات الأفلام والمسلسلات الأخرى، للحديث عن هذه المسيرة الطويلة.

وتستعرض «الوطن» أبرز التصريحات التي خرجت على لسان «داوود» خلال هذا اللقاء.

- أول مؤلفة موسيقية عملتها وأنا 15 سنة وسمعتها لصلاح جاهين وطلب مني أتعلم الأول بس ماسمعتش كلامه وكملت في التأليف الموسيقي.

- موسيقى «الكيت كات» ماخدتش حقها غير بعد سنوات.. ناقد هاجمها وبعد خمس سنوات لقتيه بيقولي: أنا مكنتش فاهم اللي عملته ازاي؟

- موسيقى «الكيت كات» واستخدام الآلات الغربية في صناعتها كانت صدمة للجميع ووقتها.

- حول سر ارتباط بداوود عبد السيد: أولا إحنا قرايب، هو ابن عمي.. لكن تعاونا مع بعض ليس له علاقة بالقرابة.

- عن أصعب فيلم قدم موسيقاه التصويرية: كل أفلام داوود عبد السيد وبالأخص «الكيت كات» «رسائل البحر».

- عن تعاونه مع مخرجة وحيدة طوال مسيرته وهي إيناس الدغيدي: مش عارف بس ممكن هي تتسأل في الموضوع ده.

- بحب العمل للسينما أكثر من الدراما والمسلسلات، لأن الفيلم مدته ساعتين بأقصى تقدير وأحداثه مكثفة.

- حول عدم لتحلينه لنجوم ونجمات الغناء والاكتفاء بتحلين تترات المسلسلات لهم: المطربين لما بينجحوا بيخافوا يغيروا الشكل اللي نجحوا بيه.

- تتر هوانم «جاردن سيتي» عُرضت على مطربة كبيرة ولم توافق عليها قبل ان تغنيها هدى عمار.

-عمر خيرت موسيقار مهم جدا «وعنده استايل حبب الناس يروحوا يسمعوا حفلات».

- موسيقى حفل نقل المومياوات الملكية صعبة جدا وصُنعت بدرجة عالية من الاتقان.. «حقيقي شابوه».

-على الحجار وأنغام ولينا شاماميان أحب الحن لهم أعمال غنائية.

- نفسي وزارة التربية والتعليم ترجع تهتم بحصة الموسيقى في المدارس.