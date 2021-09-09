حقيقة جنوح سفينة كبيرة في قناة السويس اليوم.. صور

أصدرت هيئة قناة السويس بياناً رسمياً، منذ قليل، لتوضيح حقيقة جنوح سفينة كبيرة في قناة السويس، اليوم الخميس، في الكيلو 54 ترقيم القناة، وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيراً إلي عبور 61 سفينة اليوم من المجرى الملاحي للقناة.

رئيس هيئة قناة السويس: تعاملنا مع جنوح سفينة بالكيلو 54 دون تأثر للملاحة

وأضاف الفريق «أسامة ربيع»، أن قاطرات الهيئة تعاملت مع جنوح سفينة كبيرة في قناة السويس ضمن قافلة الشمال، بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن.

وأضاف أنه تم التعامل مع السفينة الجانحة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبور القناة، مؤكدا عدم تأثر حركة الملاحة حيث تم توجيه السفن التالية لها، للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

أسامة ربيع: نمتلك قدرات لتأمين المجرى الملاحي

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة تمتلك قدرات كبيرة لتأمين المجرى الملاحي وقادرة علي التعامل الفني اللازم مع الأعطال علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة خاصة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.

وأوضح أن 61 سفينة عبرت اليوم الخميس من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.2 مليون طن، وإجمالي 37 سفينة من اتجاه الشمال بحمولات صافية قدرها مليوني طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 24 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.2 مليون طن.

وأهابت هيئة قناة السويس بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة.