جنوح مؤقت لسفينة في قناة السويس واستئناف عبورها دون تأثر حركة الملاحة

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأنَّ حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، مؤكّدًا أنَّه تمّ التعامل السريع مع جنوح مؤقت لإحدى السفن العابرة للقناة وهي سفينة الصب «CORAL CRYSTAL» خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر 54 ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن.

الفريق أسامة ربيع: هيئة قناة السويس تمتلك قدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال

وأكّد رئيس هيئة قناة السويس، أنَّه تمّ التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة، مشددًا على عدم تأثر حركة الملاحة حيث تمّ توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وجرى التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كل السفن من الاتجاهين.

ووفق ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس، تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 37 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 24 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.2 مليون طن.

الفريق أسامة ربيع: لدينا بنية تحتية للتعامل مع المواقف الطارئة

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكّدا امتلاك الهيئة قدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة و مشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.

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