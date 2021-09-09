قاطرات قناة السويس.. تعزيز أسطول الهيئة لمواكبة السفن العملاقة

تمتلك هيئة قناة السويس أسطولاً من القاطرات العملاقة، التي تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة، بإدارة التحركات، مع التدخل السريع حال وقوع أي طارئ في المجري الملاحي لقناة السويس.

يبلغ عدد قاطرات أسطول هيئة قناة السويس 31 قاطرة من طرازات مختلفة، بقدرات تتراوح من 3200 حصان إلى 16000 حصان، وتستخدم في عمليات القطر والإنقاذ ومكافحة الحرائق وإرساء السفن.

​قاطرات أعالي البحار متعددة المهام

وتضم هيئة قناة السويس ضمن أسطولها القاطرتين «بركة 1»، و«عزت عادل»، وهما من أضخم قاطرات هيئة قناة السويس والأقوى في الشرق الأوسط، بقوة سحب مستمر تصل الى 160 طناً، وتبلغ سرعتها 17.5 عقدة.

ويبلغ طول كل قاطرة منهما 69.2 متر، وعرض 15.5 متر، بعمق يصل إلى 7.4 متر، وغاطس 6.4 متر، ووزن كلي 2320 طناً، بمساحة سطح تبلغ 434 متراً مربعاً، مع قوة 15 طناً للمتر المربع.

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، فإن كل قاطرة مجهزة بأربعة محركات ديزل، قوة كل منها 3990 حصاناُ عند 600 لفة في الدقيقة، ويبلغ المدى البحري 6000 ميل، إضافة إلى أنها مجهزة بمضختي إطفاء، تضخ كل منهما 3600 مكعب من المياه في الساعة، كما أنها مزودة بمدفعي ضخ للمياه، يتم التحكم فيهما عن بعد من غرفة القيادة، ويصل ارتفاع عمود المياه إلى 150 متراُ فوق سطح البحر، وطول مسار المياه يصل إلى 193 متراً.

قاطرات الإنقاذ ومقاومة الحريق

وتضم الهيئة ضمن أسطولها قاطرات للإنقاذ ومقاومة الحريق، وهي «سلام 5»، و«سلام 6»، و«سلام 7»، و«سلام 8»، و«سلام 9»، وهي من القاطرات الحديثة التى شيدت مؤخراً، ومجهزة تجهيزاً كاملاً لعمليات القطر.

وتستخدم القاطرات للإنقاذ ومكافحة الحرائق ورباط ومصاحبة الناقلات العملاقة وغيرها من العمليات، باعتبارها ذات قدرة عالية على المناورة للعمل في الموانئ ومصاحبة السفن لتزويدها بمحركي ديزل قدرة 2500 حصان لكل محرك.

قاطرات القطر والمرافقة وإطفاء الحريق

كما تمتلك هيئة قناة السويس القاطرتين «مساعد 1»، و«مساعد 2»، وهما طراز جديد من القاطرات، تم تسلمه في عام 2010، بقوة سحب تبلغ 70 طناً، وتصل سرعتها إلى 13.4 عقدة.

ويبلغ طول القاطرة 30.25 متر، بعرض 11.75 متر، وعمق يصل إلى 5.28 متر، ومزودة بمحركين قدرة كل منهما 2720 حصاناً، عند 1650 لفة في الدقيقة.

كما تم تسليم القاطرتين مجهزتين بمضختي إطفاء حريق، تضخ الواحدة منهما 1400 متر مكعب من المياه في الساعة، عند ضغط 12.5 بار، إضافة إلى استخدامها في أغراض القطر وإطفاء الحرائق ومصاحبة وإرساء السفن.​