بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-9-2021 في مصر

تعد اللحوم البيضاء ومشتقاتها واحدة من أهم السلع الغذائية التي يحرص المواطنون على متابعها وتحديدًا بورصة الدواجن في الأسواق المصرية المختلفة، كونها شهدت استقرارًا في الأسواق المحلية على مدار الفترة الماضية وصلت لعدة أسابيع.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوحت أسعار بورصة الدواجن البيضاء اليوم الجمعة، بين 26 إلى 28 جنيهًا، بينما وصل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة بين 24 إلى 25 جنيهًا، كما بلغت أسعار الدواجن البلدية نحو 36 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كرتونة البيض في الأسواق استقرارا ملحوظا عند 40 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ومن جتها رصدت «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها وأسعار بورصة الدواجن وفقًا لجولة أجرتها اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر، في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية:

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، نحو 52 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 37 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم إلى 39.5 جنيه.

- كما بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، نحو 55 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم إلى نحو 23 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الجمعةنحو 36 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 29 جنيهًا.

- وبلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.