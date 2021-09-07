بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في مصر

يهتم قطاع عريض من المواطنين بمتابعة أسعار بورصة الدواجن التي يحبون تناولها وإدخالها في العديد من الوجبات، وتسجل أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلية، استقرارا في الأسعار منذ عدة أسابيع.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، بين 26 إلى 28 جنيهًا، وفي المزرعة بين 24 إلى 25 جنيهًا.

وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كرتونة البيض في الأسواق استقرارا ملحوظا عند 40 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

تقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وأسعار بورصة الدواجن وفقًا لجولة أجرتها اليوم الثلاثاء، في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية:

- بلغ سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 23 جنيهًا.

- وصل سعر الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، نحو 52 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، نحو 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 37 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم إلى 39.5 جنيه.

- سجل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 29 جنيهًا.