بورصة الدواجن اليوم الاثنين 6-9-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن في السوق المحلي، لتصبح بذلك عند نفس الأسعار منذ الشهر الماضي، بسبب زيادة المعروض، حيث تبحث الكثيرات من ربات المنزل عن أسعار الدواجن ومشتقاتها لتحديد الكميات التي يمكنها شراؤها سواء بشكل يومي أو أسبوعي.

ومن منطلق حرص الكثير من المواطنين على شراء الدواجن، يستعرض «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، ونقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وفقا لرئيس شعبة الدواجن، فإن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين، تتراوح بين 26 إلى 28 جنيهًا، وفي المزرعة بين 24 إلى 25 جنيهًا.

وأكد «عبدالعزيز»، أن أسعار الدواجن البلدي في السوق المحلية تواصل هى الأخرى استقرارها لتسجل نحو 36 جنيهًا للكيلو، منوها إلى أن سعر كرتونة البيض في الأسواق سجلت كذلك استقرارا ملحوظا عند 40 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، اليوم، في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

جاء سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، نحو 55 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البط نحو 37 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا، بينما استقر سعر الدجاجة الكاملة عند 36 جنيهًا.

وسجل الكيلو الواحد من الأوراك نحو 30 جنيهًا، بينما وصل سعر الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه، والدواجن البلدي اليوم نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر أجنحة الدواجن البيضاء إلى نحو 23 جنيهًا، بينما الشيش طاووك نحو 52 جنيهًا.