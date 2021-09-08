بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 8-9-2021 في مصر.. البط بـ37 جنيها

يحرص الكثيرون من المهتمين بأسعار بورصة الدواجن، وبشكل خاص ربات البيوت، على متابعة أسعار الدواجن في الأسواق المصرية المختلفة، والتي شهدت اليوم الأربعاء الموافق 8 أغسطس استقرارا في مختلف الأسواق المصرية، لتحافظ بذلك على الاستقرار التي شهدته منذ عدة أسابيع ماضية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 26 إلى 28 جنيهًا، وسعر الدواجن البيضاء في المزرعة بين 24 إلى 25 جنيهًا، كما بلغت أسعار الدواجن البلدية نحو 36 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كرتونة البيض في الأسواق استقرارا ملحوظا عند 40 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها وأسعار بورصة الدواجن وفقًا لجولة أجرتها اليوم الأربعاء، في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية:

- سجل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 29 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 37 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم إلى 39.5 جنيه.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، نحو 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم إلى نحو 23 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الأربعاء نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، نحو 52 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.