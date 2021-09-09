سفير المكسيك بالقاهرة: «نقل الأفغان» أقوى عملية تعاون مع مصر عبر التاريخ

قال خوسيه أوكتافيو، سفير المكسيك في مصر، إن المكسيك ليس لها تواجد دبلوماسي في دولة أفغانستان، ولكن هناك العديد من المنظمات تتواصل مع دولة المكسيك من أجل تقديم مساعدات إنسانية، لافتا إلى أن المكسيك تعمل على تقديم مساعدات دائمة للدول التي تطلب منها ذلك، وأثنى على التعاون المصري لنقل 175 أفغانيًا إلى المكسيك في عملية إنسانية تثبت قدرة العمل سويًا في مختلف القضايا.

تعاون مصري إماراتي مكسيكي

وأضاف «أوكتافيو» خلال استضافته في برنامج «60 دقيقة» المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أنه يتطلع لوجود رحلات في المستقبل بين القاهرة والمكسيك، مشيرًا إلى أن هذه العملية هي الأقوى في تاريخ تعاون مصر والمكسيك وسط توقعات بتعاون أكبر في مختلف المجالات في المستقبل، متابعًا: «جرى نقل 175 مواطنًا من أفغانستان إلى دولة المكسيك في 31 يوليو الماضي، وسط تعاون دولي مثمر بين مصر والإمارات والمكسيك من خلال السفارات والسلطات الحكومية ومكاتب الهجرة».

قصة سفر الأفغان إلى المسكيك

ولفت سفير المكسيك في مصر، إلى أن الطائرة المصرية التي غادرت من الإمارات لتصل إلى القاهرة لم تصل في موعدها من أجل تقنين هبوط الطائرة بمساعدة جادة من السلطات المصرية، لتعمل على نقل المواطنين الأفغان من أفغانستان إلى المكسيك، مشيرًا إلى أنه أمر صعب للغاية، ولكن المساعدات المصرية كانت مؤثرة للغاية، إذ هبطت الطائرة المصرية في المسكيك حاملة 175 أفغانيًا لأول مرة في التاريخ.

وعملت مصر على إعادة عدد من المصريين والأفغان في أفغانستان بعد أيام من إعلان حركة طالبان سيطرتها على مقاليد الحكم، وخروج الولايات المتحدة من البلاد بعد 20 عامًا من محاربة الإرهاب.